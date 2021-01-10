Калуга, 10 января, 2021, 20:05 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждено два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 10 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли жители Калуги 1936 и 1950 годов рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 191 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.