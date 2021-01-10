Калуга, 10 января, 2021, 20:03 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 159 человек за последние сутки, сообщает 10 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 9 января, в регионе было зарегистрировано 155 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 22 тыс. 690 человек, 1720 человек находятся на лечении, 20 тыс. 779 человек выздоровели, 191 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (301), в Обнинске (154), Боровском районе (127) и в Кировском районе (106).