Бишкек, 10 января, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Согласно предварительным данным, за кандидата в президенты Киргизии Садыра Жапарова на прошедших выборах проголосовало 79,5% участников голосования.

gov.kg Садыр Жапаров

По информации ЦИК, голоса избирателей распределились следующим образом:

Садыр Жапаров — 79,5%;

Адахан Мадумаров — 6,52%;

— 6,52%; Бабыржан Тольбаев — 2,1%;

— 2,1%; Мыктыбек Арстанбек — 1,53%;

— 1,53%; Абдиль Сегизбаев — 1,41%;

— 1,41%; Имамидин Ташов — 1,21%;

— 1,21%; Клара Сооронкулова — 0,93%;

— 0,93%; Аймен Касенов — 0,87%;

— 0,87%; Улукбек Кочкоров — 0,7%;

— 0,7%; Канат Исаев — 0,6%;

— 0,6%; Бактыбек Калмаматов — 0,53%;

— 0,53%; Курсан Асанов — 0,49%;

— 0,49%; Эльдар Абакиров — 0,45%;

— 0,45%; Равшан Джеенбеков — 0,19%;

— 0,19%; Каныбек Иманалиев — 0,16%;

— 0,16%; Женишбек Байгуттиев — 0,09%;

— 0,09%; Арстанбек Абдылдаев — 0,08%;

— 0,08%; Против всех — 1,25%.

Данные — предварительные и будут меняться.

Также ЦИК Киргизии сообщил, что большинство принявших участие в голосовании граждан выступили за президентскую форму правления — 81,52%.