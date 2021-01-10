Бишкек, 10 января, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Согласно предварительным данным, за кандидата в президенты Киргизии Садыра Жапарова на прошедших выборах проголосовало 79,5% участников голосования.

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Садыр Жапаров

По информации ЦИК, голоса избирателей распределились следующим образом:

  • Садыр Жапаров — 79,5%;
  • Адахан Мадумаров — 6,52%;
  • Бабыржан Тольбаев — 2,1%;
  • Мыктыбек Арстанбек — 1,53%;
  • Абдиль Сегизбаев — 1,41%;
  • Имамидин Ташов — 1,21%;
  • Клара Сооронкулова — 0,93%;
  • Аймен Касенов — 0,87%;
  • Улукбек Кочкоров — 0,7%;
  • Канат Исаев — 0,6%;
  • Бактыбек Калмаматов — 0,53%;
  • Курсан Асанов — 0,49%;
  • Эльдар Абакиров — 0,45%;
  • Равшан Джеенбеков — 0,19%;
  • Каныбек Иманалиев — 0,16%;
  • Женишбек Байгуттиев — 0,09%;
  • Арстанбек Абдылдаев — 0,08%;
  • Против всех — 1,25%.

Данные — предварительные и будут меняться.

Также ЦИК Киргизии сообщил, что большинство принявших участие в голосовании граждан выступили за президентскую форму правления — 81,52%.