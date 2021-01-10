Москва, 10 января, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Заявление посла Польши Бартоша Цихоцки, который назвал лидера националистов Степана Бандеру идеологом ненависти и преступлений, что, в свою очередь, вызвало возмущение среди националистов Украины, прокомментировали 10 января интернет-пользователи в социальной сети Facebook.

Gov.pl Бартош Цихоцкий

«Если бы разозлил, то они бы массово вернулись на родину, вместо того чтобы поднимать экономику Польши», — пишет Владимир М.

Многие пользователи оказались не впечатлены мнением посла Польши. Они уверены, что данная страна оказывает всяческое поощрение радикальным националистическим течениям на Украине.

«Это всего лишь на уровне единичных и одноразовых высказываний. В целом у Польши нет конкретных мер и законов, осуждающих любые проявления нацизма и его лидеров. Они так же, как и на Украине, с особым рвением сносят памятники советским воинам-освободителям. Именно в Польше аплодировали и в «воздух чепчики бросали», когда Зе выдал перл о том, что Вторую мировою войну начали Гитлер и Сталин», — поделилась Татьяна Г.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что мнение польского посла отражает общее мнение европейцев о данном историческом персонаже. Они считают, что с такими «героями» Украине не попасть в европейскую семью.

«И они всерьёз думают, что их возьмут в Европу! То, что высказал очень мягко посол Польши, думают все европейцы. Они нужны только для того, чтобы гавкать на Россию», — считает Андрей К.

Нашлись и те, кто отметил, что социальные сети, в числе которых Facebook, проводят странную политику по цензуре мнений на счёт украинской националистической идеологии. По их мнению, данный сервис защищает Бандеру и не даёт высказываться о нём в негативном ключе.

«Так я тоже был возмущён подобными профашистскими прогулками по улицам города. Написал всё, что о них думал, не совсем толерантно выражаясь, и что вы думаете? «Демократичный» Facebook забанил меня на 7 дней. Вот и закрался у меня червь сомнения: может, и Facebook поддерживает бывших нацистов?» — задаётся вопросом Андрей Г.

Напомним, 9 января посол Польши Бартош Цихоцки, который назвал лидера националистов Степана Бандеру идеологом ненависти и преступлений, спровоцировал возмущение среди националистов Украины.