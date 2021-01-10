Москва, 10 января, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном провел президент России Владимир Путин, в ходе него стороны обсудили вопросы, связанные с урегулированием в Нагорном Карабахе. Об этом10 января сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«В рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что во время данного разговора лидеры двух стран обсудили некоторые вопросы, связанные с предстоящей 11 января в Москве трёхсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении.

«С учётом последовательной реализации совместного Заявления от 9 ноября 2020 года и стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе», — также отмечается в сообщении.

Кроме того, указывается, что французский лидер выразил поддержку усилиям России по содействию урегулированию в Нагорном Карабахе. При этом уточняется, что стороны сделали акцент на важности неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очередную колонну с беженцами сопроводили российские миротворцы в Нагорном Карабахе.