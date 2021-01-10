Токио, 10 января, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Японская компания Canon планирует существенно нарастить продажи камер видеонаблюдения и медицинского оборудования к 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор Canon Фуджио Митараи газете Nikkei.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Canon

Митараи рассказал, что в 2020 году общий объём продаж Canon составил около $30,6 млрд, что на 13% больше, чем в 2019 году. Он отметил, что компании удалось достичь хороших показателей благодаря расширению ассортимента производимой продукции.

Из-за снижения спроса на оптические фото и видеокамеры, а также многофункциональные офисные принтеры Canon начала осваивать другие отрасли промышленности, включая производство систем видеонаблюдения и медицинского оборудования. В 2020 году на долю такого оборудования пришлось около 25% от общего объёма продаж Canon. Митараи добавил, что к 2025 году компания рассчитывает нарастить этот показатель до 40%.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, по итогам 2020 года компнаия Fujifilm стала крупнейшим производителем медицинского оборудования в Японии.