Минск, 10 января, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что цена на российский газ для Белоруссии в 2021 году составит $128,5 за тысячу кубометров. Об этом глава республики рассказал в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«128,5 (долларов). Но я округляю, 130», — цитирует главу республики РИА Новости.

Напомним, в конце 2020 года в пресс-службе Газпрома сообщили, что глава компании Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в Санкт-Петербурге подписали протокол о порядке формирования цен при поставке российского газа в Белоруссию в 2021 году. При этом ни в российской компании, ни позже в профильном министерстве Белоруссии не называли конкретную цифру. В Белоруссии лишь отметили, что стоимость останется почти на уровне 2020 года.

Отметим, в 2020 году цена поставки российского газа в Белоруссию составляла $127 за тысячу кубометров. При этом в Минске требовали ее снизить.