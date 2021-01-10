Вашингтон, 10 января, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Американская компания Apple в апреле 2021 года представит ряд новых устройств, включая новый смартфон линейки iPhone SE. Об этом сообщает портал Mac Otakara со ссылкой на источники в отрасли.

(сс) Aaron Yoo IPhone SE

По данным издания, в апреле Apple представит беспроводные наушники AirPods Pro второго поколения. Они будут отличаться от AirPods Pro первого поколения более компактными размерами.

Другим устройством, которое может представить Apple, является смартфон iPhone SE. Сообщается, что новый смартфон будет выполнен на базе iPhone 8 Plus. В сравнении с моделью iPhone SE 2020 года новый смартфон получит увеличенный экран. Отмечается, что эта модель сохранит сканер отпечатков пальцев Touch ID.

Предполагается, что iPhone SE 2021 года будет оснащён чипом Apple A14 Bionic. Ожидается, что стоимость этой модели составит около 3500 юаней ($540).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в апреле 2020 года Apple представила смартфон iPhone SE второго поколения.