Минск, 10 января, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко привык к тому, что его называют «батька», а также заявил, что «президент — это белка в колесе». Об этом он рассказал в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пастораль

»Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька и батька. Я привык к этому», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Комментируя свое двадцатишестилетие в статусе президента Белоруссии, он отметил, что об усталости ему размышлять некогда. При этом он прибег к сравнению темпа жизни президента с «белкой в колесе».

«Человек привыкает ко всему. Президент — это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо вертится — ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь. Поэтому привыкаешь, и такого ощущения, что вот ах, устал, всё, не хочу, ухожу и так далее [нет]. Может, это и так, если бы ты думал об этом. Но об этом не думаешь», — отметил он.

Также глава республики добавил, что график главы государства ненормирован, особенно это касается «острых периодов».

«У президента нет начала рабочего дня <…> и нет окончания его. Это действительно так, я не шучу. Потому что бывает иногда, сутки приходится работать, в острые периоды. Ну, честно говоря, не так много в президентской жизни острых таких периодов», — пояснил он.

Лукашенко также признался, что не любит командировки и тяжело переносит перелеты в отдаленные страны, такие как, например, КНР.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что предпочитает игровые виды спорта и не относит к себя к людям, предпочитающим фитнес, которых он назвал «качками».

»Я не люблю никакого фитнеса. Я не отношусь к этим людям, качкам этим, как у нас их называют. Я — игровик, я люблю игровые виды спорта», — рассказал он.

Также он добавил, что с детства профессионально занимался футболом, но в десятом классе травмировал коленный сустав. Лукашенко добавил, что иногда занимается хоккеем.

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