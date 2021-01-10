Лукашенко заявил, что привык к прозвищу «батька»
Минск, 10 января, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко привык к тому, что его называют «батька», а также заявил, что «президент — это белка в колесе». Об этом он рассказал в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на телеканале «Россия-1».
Комментируя свое двадцатишестилетие в статусе президента Белоруссии, он отметил, что об усталости ему размышлять некогда. При этом он прибег к сравнению темпа жизни президента с «белкой в колесе».
Также глава республики добавил, что график главы государства ненормирован, особенно это касается «острых периодов».
Лукашенко также признался, что не любит командировки и тяжело переносит перелеты в отдаленные страны, такие как, например, КНР.
Вместе с тем Лукашенко отметил, что предпочитает игровые виды спорта и не относит к себя к людям, предпочитающим фитнес, которых он назвал «качками».
Также он добавил, что с детства профессионально занимался футболом, но в десятом классе травмировал коленный сустав. Лукашенко добавил, что иногда занимается хоккеем.
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