Абу-Даби, 10 января, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила спортсменке из Казахстана Елене Рыбакиной в матче третьего тура турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби. Об этом 10 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Rob Keating Теннисистка Дарья Касаткина

Касаткина проиграла казахской теннисистке в двух сетах со счетом 3:6, 4:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 9 минут. За этот временной отрезок Касаткина ни разу не подала навылет, пять раз ошиблась при подаче и смогла реализовать единственный возможный брейк-пойнт. Ее соперница за этот же период четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта.

Отметим, в четвертьфинале турнира WTA в Абу-Даби Елена Рыбакина сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.