Санкт-Петербург, 10 января, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Петербурге в ходе проверочных рейдов обнаружены пять заведений общественного питания, которые нарушили запрет на работу в ночное время, установленный для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. За это административное нарушение будут оштрафованы как сами владельцы заведений, так и их посетители. Помещения нарушителей опечатаны.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимнее кафе

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Напомним, работа предприятий общественного питания в Петербурге должна быть прекращена с 23 часов до 6 часов утра, это правило действует до конца января.

Как сообщили 10 января в Смольном, в последние три ночи были проверены объекты общепита в Центральном районе. Нарушители работали ночью на 8-й Советской и Садовой улицах, в Щербаковом переулке, на набережной канала Грибоедова и на улице Восстания.

Помимо самого факта незаконной работы в период действия ограничения, у многих предприятиях в ходе рейда выявлены другие нарушения противоэпидемических требований. В частности, в одной из точек общепита была изъята алкогольная продукция, реализуемая без соответствующей лицензии.

«В отношении владельцев заведений, не приостановивших деятельность и продолжавших принимать посетителей ночью <…> ведется работа по возбуждению административных производств по статье, которая предусматривает штраф до трехсот тысяч рублей — для юридических лиц. Также будут оштрафованы 198 посетителей заведений», — уточнили в пресс-службе Смольного.

Сотрудники Следственного комитета, которые также входят в состав проверочных бригад, собрали материалы для возможного возбуждения уголовных дел по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

В свою очередь сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы о временном запрете деятельности пяти заведений-нарушителей, помещения опечатаны.

Напомним, ранее предполагалось, что с 4 января 2021 года общепиту разрешат обслуживать посетителей в залах только до 19:00, однако после многочисленных просьб рестораторов городское правительство разрешило общепиту работать до 23 часов.

«Мы пошли на смягчение ограничительных мер в праздники, несмотря на то, что эпидситуация остается сложной. Но запрет на работу в ночное время остается, и его нужно соблюдать. Это вопрос общей ответственности — как бизнеса, так и посетителей. Проверки будут продолжены», — прокомментировал ведущуюся работу губернатор Северной столицы Александр Беглов.