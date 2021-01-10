Краснодар, 10 января, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Авария стала причиной отключения отопления и горячей воды в 151 жилом доме в Краснодаре в ночь на 10 января, сообщили в пресс-службе администрации города.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

Авария произошла в районе ул. Ставропольской, 189/1, на подземной теплотрассе диаметром 500 мм. Всего от подачи тепла и горячей воды отключили 151 многоквартирный дом — около 12 500 человек. Район отключения ограничен улицами: им. Шевченко, им. Димитрова, Новороссийская, им. Селезнева, Ставропольская, Старокубанская, Воронежская.

«В зону отключения также попали 12 социальных объектов. Завтра дети выйдут с каникул в сады и школы — нельзя допустить, чтобы в учреждениях не было тепла и горячей воды. До конца сегодняшнего дня авария должна быть устранена. Держу этот вопрос на личном контроле», — сообщил в соцсетях глава Краснодара Евгений Первышов.