Минск, 10 января, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Вопрос бойкота чемпионата мира 2021 года по хоккею в Белоруссии поднимался бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской на встречах с главами внешнеполитических ведомств Швеции, Чехии, Дании, Норвегии, Канады, Словакии, а также с представителями Швейцарии и министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе белорусского оппозиционера.

BMEIA. Gruber Светлана Тихановская

Во время встречи с главой внешнеполитического ведомства Латвии Эдгарсом Ринкевичсом Тихановская, в частности, обсудила варианты переноса чемпионата мира из Белорусской столицы.

«Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко. Пока в Беларуси больше 160 политзаключенных и тысячи сидят в тюрьмах, ни о каком спортивном празднике не может быть речи. Мы встретили полное понимание партнёров в этом», — заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии.

В пресс-службе Тихановской также утверждают, что перенос или бойкот чемпионата мира-2021 поддержали глава правительства Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, вице-президент Международной федерации хоккея IIHF финн Калерво Куммола, депутаты Бундестага, члены Конгресса США.

Читайте также: «Из Балтарусии в Беларусь»: Тихановская озаботилась переименованием страны

Напомним, в ходе недавно состоявшейся встречи Светланы Тихановской с главой внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом обсуждался вопрос переименования Белоруссии «из Балтарусии в Беларусь».