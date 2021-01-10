Тихановская: большинство стран против проведения в Минске ЧМ-2021 по хоккею
Минск, 10 января, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Вопрос бойкота чемпионата мира 2021 года по хоккею в Белоруссии поднимался бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской на встречах с главами внешнеполитических ведомств Швеции, Чехии, Дании, Норвегии, Канады, Словакии, а также с представителями Швейцарии и министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе белорусского оппозиционера.
Во время встречи с главой внешнеполитического ведомства Латвии Эдгарсом Ринкевичсом Тихановская, в частности, обсудила варианты переноса чемпионата мира из Белорусской столицы.
В пресс-службе Тихановской также утверждают, что перенос или бойкот чемпионата мира-2021 поддержали глава правительства Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, вице-президент Международной федерации хоккея IIHF финн Калерво Куммола, депутаты Бундестага, члены Конгресса США.
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Напомним, в ходе недавно состоявшейся встречи Светланы Тихановской с главой внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом обсуждался вопрос переименования Белоруссии «из Балтарусии в Беларусь».