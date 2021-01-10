Санкт-Петербург, 10 января, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Петербурге за истекшие сутки выявили 3010 новых носителей коронавирусной инфекции, это всего на четыре случая больше, чем в предыдущие сутки. Об этом 10 января сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Таким образом, по темпам роста инфекции Северная столица остается на пониженном «плато», возникшем 7 января, когда суточное число новых случаев резко снизилось с 3341 до 3005 случаев.

В то же время, по данным городских властей, со 2 по 9 января количество больных с подтвержденным COVID-19, обратившихся за медпомощью, возросло почти на 29%. в связи с окончанием новогодних каникул власти Петербурга ожидают роста заболеваемости, увеличения обращений за медицинской помощью и количества госпитализаций.

Нарастающим итогом в Петербурге выявлено 276 035 случаев заражения за время пандемии. Выздоровели 166 416 человек, в том числе 2684 пациента были выписаны за последние сутки.

За 9 января в Петербурге подтверждено еще 50 летальных исходов от COVID-19. Общее число жертв болезни в городе составляет 8378 человек. По суточной и общей смертности Петербург находится на второй строчке после Москвы.

Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25 602 человека.