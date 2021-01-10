Волгоград, 10 января, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Волгоградской области 10 января подтверждён 261 случай заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество выявленных носителей инфекции в регионе превысило 38 тысяч, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Врачи делают компьютерную томографию пациенту с признаками коронавируса

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 38 тыс. 038 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 тыс. 126 человек, из которых 253 выписаны после лечения за минувшие сутки.

Зарегистрировано пять летальных исходов. Таким образом, от осложнений на фоне инфекции, скончались 507 пациентов.