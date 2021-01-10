Садыр Жапаров: Россия – самый главный стратегический партнер Киргизии
Бишкек, 10 января, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Киргизии на досрочных выборах главы государства Садыр Жапаров рассказал, какие отношения между Киргизией и Российской Федерацией сложатся в случае его победы на президентских выборах. Об этом он рассказал сегодня, 10 января, общаясь с журналистами после голосования на избирательном участке.
По словам Жапарова на протяжении тридцати лет между Киргизией и РФ существуют союзнические отношения, которые он намерен и далее развивать в случае победы на выборах.
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Напомним, сегодня, 10 января, в Киргизии проходит голосование на досрочных выборах главы государства. Явка избирателей за первые четыре часа голосования составила менее 9,5%.
На пост главы республики претендуют семнадцать кандидатов. По результатам ранее проведенной жеребьевки первым в списке кандидатов значится Садыр Жапаров.