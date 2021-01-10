Москва, 10 января, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Средний срок владения легковым автомобилем в России до первой перепродажи составляет около пяти лет. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобили

При расчёте этого показателя эксперты учитывали легковые автомобили, находившиеся во владении не более десяти лет. Средний срок владения новым автомобилем до первой перепродажи составил 58 месяцев.

Отмечается, что для премиального сегмента автомобилей этот показатель оказался меньше и составил 47 месяцев. В массовом сегменте средний срок владения новым автомобилем до перепродажи составил 59 месяцев или 4,9 года.

В 2020 году на вторичном авторынке в России было продано около 5,45 млн автомобилей. В сравнении с показателями 2019 года объём продаж вырос на 1%.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в ноябре 2020 года лидером продаж на вторичном авторынке в России стала модель Ford Focus.