Пермь, 10 января, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Пермской краевой клинической больнице скончалась 70-летняя женщина, которая днём 9 января оказалась под завалами упавшей строительной конструкции, сообщают СМИ.

59.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС на месте обрушения строительного перехода

Напомним, 9 января возле дома 25 по ул. Краснова, который планировали к капремонту, обрушились строительные леса. С травмами в больницу были доставлены два человека. Возбуждено уголовное дело.

Портал 59.ru , строительный переход обрушился из-за того, что конструкция не выдержала тяжести скопившегося снега.