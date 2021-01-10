Оренбург, 10 января, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области с 13:00 по местному времени (11:00 мск) закрыли трассу Каменноозерное-Медногорск (участок от поворота на село Чебеньки до села Чёрный Отрог Саракташского района), сообщает областная Госавтоинспекция.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

Ограничение вводится для всех транспортных средств и связано с неблагоприятными погодными условиями. В регионе прошел ледяной дождь.

Планируется, что трассу откроют с 17:00 — в зависимости от погодных условий.