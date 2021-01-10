Донецк, 10 января, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины дважды за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике. По двум населенным пунктам Республики было выпущено три единицы боевых припасов, уточнили 10 января в представительстве ДНР в СЦКК.

ИА Красная Весна Солдаты ДНР

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты Ленинское и Коминтерново, по которым были выпущены три гранаты из гранатомета РПГ/СПГ, а также велся обстрел из стрелкового оружия.

В результате нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ по предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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Напомним, в предыдущие сутки украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике. В частности, были применены минометы калибра 120 и 82 мм.