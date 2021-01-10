Киев, 10 января, 2021, 10:50 — ИА Регнум. На Украине за сутки зарегистрировали 5011 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 10 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

(сс) Mstyslav Chernov Палата для больных COVID-19. Украина

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киев (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях», — уточнил министр на своей странице в социальной сети Facebook.

С начала пандемии коронавирус на Украине выявили у 1 млн 115 тыс. 26 человек.

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Согласно данным Минздрава, 791 598 инфицированных выздоровели (5292 за сутки), 19 767 человек — скончались (умерли 99 человек за сутки).

За минувшие сутки в медицинские учреждения страны госпитализировали 2100 инфицированных, которым требуется помощь врачей.

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Напомним, ранее депутат украинского парламента от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива выразил предположение, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение получили прививку от коронавирусной инфекции препаратом российского производства. В связи с этим отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2020 года переболел коронавирусной инфекцией и в ближайшей перспективе ему может не понадобиться прививка от SARS-CoV-2.