Санкт-Петербург, 10 января, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Сильный пожар произошел утром в воскресенье, 10 января, в многоэтажном жилом доме в Кировском районе Санкт-Петербурга. Из здания бывшего общежития на проспекте Маршала Жукова пришлось эвакуировать 12 человек. Непосредственно из квартиры, где вспыхнул огонь, были спасены женщина и ребенок.

Https://vk.com/spb_today Пожар в Кировском районе Петербурга (цитата группы «ДТП и ЧП")

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, информация о возгорании в доме №22 поступила в 08:36 мск. В 15-этажном жилом здании на самом верхнем этаже горела обстановка в пятикомнатной квартире на площади 40 кв. метров. Из-за пожара в здании возникло сильное задымление.

«Из здания эвакуировано 12 человек. Из горящей квартиры выведена женщина и ребенок», — отметили в ГУ МЧС.

К ликвидации пожара были привлечены от МЧС четыре единицы техники и 16 человек личного состава.

Пожару был присвоен первый номер сложности. В 09:10 он был локализован, в 09:13 произошла ликвидация открытого горения, пожар был ликвидирован.