Астана, 10 января, 2021, 10:03 — ИА Регнум. По состоянию на 12:00 (09:00 мск) 10 января явка избирателей на выборах в Казахстане, в ходе которых избираются депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента), а также проходят выборы в маслихаты (местные представительные органы), составила 28,8%.

Election.gov.kz Оперативные данные о явке избирателей в Казахстане

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Данные о явке избирателей уточнили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Казахстана.

«По состоянию на 12.00…10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 28,8% от общего количества избирателей, включенных в списки», — уточняет источник

Напомним, двумя часами ранее явка избирателей составила 11,6%.

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