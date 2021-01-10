Бишкек, 10 января, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Киргизии явка избирателей на досрочных выборах президента по состоянию на 10:00 (07:00 мск) составила 2,8%, сообщили в пресс-службе ЦИК.

Shailoo.gov.kg Досрочные выборы президента Киргизии

«Общая явка — 99 772 избирателя или 2,8%», — сообщает источник, уточняя данные о явке избирателей на выборы президента.

Явка на референдум относительно изменения Конституции («по форме правления» в Киргизии — согласно формулировке ЦИК республики) составила 2,78% или 98 894 избирателя.

Напомним, избирательные участки в Киргизии открылись 10 января в 08:00 (05:00 мск). В стране работают 2420 избирательных участка. Проголосовать смогут смогут 3,5 миллиона граждан Киргизии на территории страны и за рубежом.

На пост президента Киргизии претендуют семнадцать кандидатов. Одержит победу по итогам голосования тот кандидат, кто наберет более 50% голосов избирателей. При этом выборы президента будут считаться состоявшимися при любой явке. Для референдума установлена обязательная явка свыше тридцати процентов избирателей.