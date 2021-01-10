Берлин, 10 января, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Федеративной Республике Германия число жертв пандемии коронавируса превысило 40 тысяч человек. Об этом сообщили в Институте Роберта Коха, который ведет в Германии статистику по коронавирусу SARS-CoV-2. Этот институт входит в структуру министерства здравоохранения Германии.

Raimond Spekking. Wikimedia Commons Сотрудники центра инфекционного контроля в Кёльне. Германия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Согласно данным Института Роберта Коха, за прошедшие 24 часа в Германии выявлено 16 946 новых случаев заражения коронавирусом. При этом от COVID-19 скончались 465 человек за сутки.

Таким образом, в Германии с начала пандемии выявлено 1 908 527 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 с начала пандемии умерли 40 343 человека. Вылечиться на сегодняшний день смогли 1,5 млн пациентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января канлцер Германии Ангела Меркель обратилась к согражданам и сказала, что ближайшие две недели будут самыми тяжелыми за весь период пандемии. Система здравоохранения страны работает на предел и все зависит от того, насколько строго граждане будут соблюдать ограничения.