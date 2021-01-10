Минск, 10 января, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Много людей предлагали ввести в Белоруссии карантин и комендантский час в связи с пандемией коронавируса, но «нам нужно работать», ответил им президент Белоруссии Александр Лукашенко. Слова белорусского лидера приводятся 9 января в программе Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» на белорусском канале СТВ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Лидер Белоруссии напомнил о своих ранних «рекомендациях», адресованных жителям республики, справляться с «паникой» в связи пандемией коронавируса, сосредоточившись на работе. Непосредственно с вирусом, по его словам, можно бороться, употребляя алкогольные напитки в нерабочее время и посещая сауну.

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«Прямо вам в глаза говорю: вы мне не верили в феврале… Когда у нас эта пандемия? В марте, когда я говорил и про водку, и про трактор, и про баню. Как я только не пытался вас отвлечь, чтобы вы мозги свои не загружали этим», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко также добавил, что ему многие предлагали ввести карантин, комендантский час, на что он ответил, что жителям Белоруссии нужно работать.

«Поверьте, море людей мне предлагали карантин. А потом — помните, я говорил? — комендантский час мне предложили ввести западники и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения — ред.). Я сказал: «Никакого не будет комендантского часа. Ну, а если белорусам очень хочется комендантский час, мы за сутки введем комендантский час и зачынім (закроем — ИА REGNUM) так, что никто нос не высунет». Но нам это не нужно, нам нужно работать», — подвел итог сказанному Лукашенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко заявил, что коронавирус по всей вероятности является наказанием Божьим за хамское отношение к природе.

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Напомним, в предыдущие сутки в Белоруссии выявили 1767 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране зарегистрировали свыше 210 тысяч носителей SARS-CoV-2.