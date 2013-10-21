Вашингтон, 10 января, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Лучшим фильмом 2020 года по версии Национального общества кинокритиков США признана драма «Земля кочевников» режиссёра Хлои Чжао. Об этом сообщает пресс-служба Национального общества кинокритиков США.

Цитата из к/ф «Земля кочевников». Реж. Хлоя Чжао. 2020. США, Германия Фрэнсис Макдорманд в роли Ферн

Победитель был определён по итогам голосования членов организации, прошедшего 9 января. Хлоя Чжао также была признана победителем в номинации «Лучший режиссёр». Лучшей актрисой 2020 года стала Фрэнсис Макдормэнд, исполнившая одну из ролей в «Земле кочевников».

Лучшим актёром 2020 года кинокритики США признали Делроя Линдо за роль в фильме «Пятеро одной крови», лучшим актёром второго плана стал Пол Раджи за роль в фильме «Звук металла».

В номинации «Лучший документальный фильм» победу одержал фильм «Время» Гаррета Брэдли, в номинации «Лучший иностранный фильм» — «Коллектив» румынского режиссёра Александра Нанэу.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре 2020 года драма «Земля кочевников» была удостоена «Золотого льва Святого Марка» Венецианского кинофестиваля.