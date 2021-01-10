Бишкек, 10 января, 2021, 06:37 — ИА Регнум. Досрочные выборы президента и референдум по вопросу о форме правления начались в Киргизии. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Shailoo.gov.kg Избирательный участок в Киргизии

В стране открылись 2420 избирательных участков, президентские выборы будут признаны состоявшимися при любой явке, а для референдума обязательна явка более 30%. Победителем будет объявлен кандидат, набравший более половины голосов избирателей. В случае, если ни один из претендентов на пост главы государства не наберёт более 50% голосов, будет назначен второй тур голосования.

На пост президента страны претендуют 17 кандидатов, принять участие в голосовании смогут 3,5 миллиона граждан Киргизии на территории страны и за рубежом. В связи с пандемией COVID-19 на всех участках будут соблюдаться меры санитарной безопасности граждан. За прозрачностью президентских выборов и референдума в Киргизии будут следить несколько тысяч местных и более 300 международных наблюдателей, в том числе представители СНГ и ОБСЕ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские сенаторы прибыли в Бишкек, чтобы принять участие в наблюдении за выборами президента Киргизии.