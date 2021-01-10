Степанакерт, 10 января, 2021, 05:36 — ИА Регнум. Очередную колонну с беженцами сопроводили российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Об этом 10 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Беженцы Нагорного Карабаха возвращаются домой

Автобусами из Еревана в Степанакерт вернулись 182 человека. всего военнослужащие российской миротворческой миссии помогли вернуться в места постоянного проживания в Нагорном Карабахе 48 241 беженцу.

Кроме того, российскими миротворцами ведётся круглосуточный мониторинг обстановки вдоль линии соприкосновения и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы служб безопасности Азербайджана и Армении обсудили на нейтральной пограничной территории вопросы обмена пленными.