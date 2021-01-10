Джакарта, 10 января, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Не менее 11 человек погибли в результате схода оползня в провинции Западная Ява в Индонезии, сообщает Синьхуа со ссылкой на главу индонезийского агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

twitter @SAR_NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas)) Спасатели на месте где произошел оползень. Индонезия

По его данным, инцидент произошел в ночь на 10 января. По предварительным данным, 11 человек погибли, 17 получили различные травмы. Предполагается, что еще 14 человек находятся под завалами после схода оползня. Других подробностей пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в Норвегии произошел крупный сход оползня в муниципалитете Еррум. В результате происшествия погибли семь человек, еще трое пропали без вести.