Тюменский район, Тюменская область, 10 января, 2021, 03:12 — ИА Регнум. В Тюмени задержана владелица частного нелегального пансионата для пожилых людей, в котором при пожаре погибли четверо мужчин и три женщины пожилого возраста. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Tyumen.sledcom.ru Сгоревший дом, в котором находился частный нелегальный пансионат для пожилых людей

Напомним, 9 января 2021 года в доме на улице Трактовой посёлка Боровский Тюменского района произошёл пожар. После ликвидации огня были обнаружены тела семерых человек. Выяснилось, что сгоревший дом нелегально использовался, как частный пансионат для пожилых людей.

По факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), а также по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Они допрашивают свидетелей, изымают в пансионате документацию, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Также будет дана правовая оценка действиям или бездействию контролирующих органов, которые должны были знать о незаконной деятельности владелицы пансионата. Женщина на данный момент задержана правоохранительными органами.