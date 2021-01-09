Вашингтон, 10 января, 2021, 02:35 — ИА Регнум. Решение отменить все внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем принял Государственный департамент США. Об этом 10 января сказано в распространённом заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

(сс) staffanekstrand Мемориал Чан Кайши. Тайбэй

Помпео назвал Тайвань «динамично развивающейся демократией» и «надёжным партнёром США». Госсекретарь США пояснил, что, несмотря на это, Соединённые Штаты в одностороннем порядке вводили в течение десятков лет сложные ограничения, регулировавшие взаимодействие американских дипломатов, военнослужащих и других официальных лиц с их коллегами из Тайваня.

Помпео уточнил, что данные меры были приняты правительством США для умиротворения коммунистического режима в Пекине. «Сегодня я объявляю о снятии данных ограничений», — заявил Помпео.

Всем американским ведомствам теперь нужно считать недействительными все прошлые рекомендации Госдепа касательно взаимоотношений с данной китайской провинцией.

Напомним, США разорвали дипотношения с Тайванем в 1979 году и установили их с Китаем. В то же время Вашингтон, признавая политику «одного Китая», продолжает поддерживать отношения с Тайбэем, продавая Тайваню оружие на миллиарды долларов. Это вызывало протесты китайских властей на фоне обострения отношений между Тайбэем и Пекином.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Китая выразил протест в связи с запланированным визитом постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН Келли Крафт на Тайвань.