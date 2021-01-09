Вашингтон, 10 января, 2021, 01:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп еще в декабре обращался к следственной группе при секретаре штата Джорджия по вопросу фальсификаций в ходе президентских выборов 3 ноября, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.

Дональд Трамп

По его данным, Трамп якобы заявлял, что следователь может стать «национальным героем», если подтвердит факты фальсификаций на выборах президента США. В частности, речь шла о бюллетенях в округе Кобб в пригороде Атланты. При этом сам разговор состоялся незадолго до звонка Трампа секретарю Джорджии, уже получившего скандальную известность.

Ранее была обнародована аудиозапись телефонного разговора президента США Дональда Трампа с секретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. В нем американский лидер просил проверить данные о возможных фальсификациях на выборах и намекал секретарю штата на уголовную ответственность в случае сокрытия преступлений.