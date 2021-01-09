Трамп еще в декабре звонил чиновникам Джорджии по пересчету голосов — WP
Вашингтон, 10 января, 2021, 01:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп еще в декабре обращался к следственной группе при секретаре штата Джорджия по вопросу фальсификаций в ходе президентских выборов 3 ноября, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.
По его данным, Трамп якобы заявлял, что следователь может стать «национальным героем», если подтвердит факты фальсификаций на выборах президента США. В частности, речь шла о бюллетенях в округе Кобб в пригороде Атланты. При этом сам разговор состоялся незадолго до звонка Трампа секретарю Джорджии, уже получившего скандальную известность.
Ранее была обнародована аудиозапись телефонного разговора президента США Дональда Трампа с секретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. В нем американский лидер просил проверить данные о возможных фальсификациях на выборах и намекал секретарю штата на уголовную ответственность в случае сокрытия преступлений.