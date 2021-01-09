Италия, 7 сентября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Через сто лет после прихода к власти итальянского диктатора Бенито Муссолини его культ сохраняется в стране и поддерживается в небольшом городке Предаппио, где родился будущий дуче Национальной фашистской партии. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Бенито Муссолини

Гробница Муссолини привлекает более 70 000 посетителей в год, и в Предаппио многочисленные туристические лавки продают фашистские сувениры.

Там можно купить «антикоммунистические» браслеты, свастики, бутылки вина с портретом диктатора, плакаты «Италия для итальянцев» и даже «Справочник фашиста».

Одни посетители приезжают просто из любопытства, а другими движет ностальгия по прошлому.

Склеп в семейной часовне украшает беломраморный бюст дуче, а его саркофаг задрапирован трехцветным итальянским флагом.

«Мы никогда не забудем тебя!» — гласит одно из посланий в золотой книге соболезнований. Есть там и слова «Мы возродимся» и «Вернись!».

Один посетитель, молодой человек с бритой головой, заметно растроганный, проводит рукой по надгробию, а затем отдает фашистское приветствие человеку, который на одной из траурных лент назван «отцом страны».

Другие туристы не столь однозначны в своем отношении.

«Муссолини был великим государственным деятелем. Он продвигал трудовое законодательство и социальную защиту. Но он совершил ошибку, заключив союз с Гитлером и приняв позорные расовые законы», — говорит Фабиана ди Карло, 42-летняя государственная служащая, приехавшая из Рима с дочерью.

Ее мнение типично для многих итальянцев, которые проводят грань между поступками Муссолини до и после его союза с нацистами и вступления Италии во Вторую мировую войну.

Согласно опросу IPSOS, проведенному в 2021 году, 66% итальянцев в возрасте от 16 до 25 лет согласны с тем, что фашистский режим был «диктатурой, которую можно отчасти осуждать, но которая принесла и пользу».

Наследие фашизма пересматривается в год столетия прихода Муссолини к власти из-за всплеска поддержки правой партии «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони.

«Я не думаю, что существует риск возвращения к историческому фашизму, — сказал AFP местный лидер Национальной ассоциации итальянских партизан Джанфранко Миро Гори. — Но вполне возможно, что будет ужесточение в авторитарном смысле и ограничение свобод, таких как свобода прессы».

Рядом с домом, где родился Муссолини, находится выставка, посвященная Походу на Рим, которая проводит посетителей через мрачную историю итальянского фашизма.

«Это культурное событие, которое в объективной, документированной манере предлагает нам задуматься о том, чем был Поход на Рим. Это не апологетика фашизма», — говорит один из кураторов выставки Франко д’Эмилио.