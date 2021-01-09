Женева, Швейцария, 9 января, 2021, 22:12 — ИА Регнум. В мире за последние сутки скончались ещё 15 454 пациента с COVID-19, а также зафиксировано 799 712 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 9 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире выявили уже 87 589 206 случаев заражения, подтверждено 1 906 606 летальных случаев.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 771 тыс. инфицированных коронавирусом за сутки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреиесус в ходе пресс-конференции в Женеве выразил глубокое разочарование действиями Китая, который до сих пор не допустил на свою территорию для выяснения происхождения SARS-CoV-2 группу международных экспертов.

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