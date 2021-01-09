Тюмень, 9 января, 2021, 21:22 — ИА Регнум. В Тюменской области следователи задержали владелицу частного дома престарелых, в котором в результате пожара погибли семь человек. Об этом 9 января сообщили в региональном главном управлении СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет России

«Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата», — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел 9 января на улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района. После тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей были найдены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») и ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Как сообщало ИА REGNUM, расследование дела взял на личный контроль губернатор региона Александр Моор. «Виновных установят, они ответят по закону», — отметил глава региона. Он также добавил, что погибших это не вернёт, и призвал земляков соблюдать правила безопасности.

Кроме того, председатель СКР Александр Бастрыкинпоставил расследование уголовного дела на контроль в центральном аппарате.

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