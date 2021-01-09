Москва, 9 января, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Журналист американского издания The New York Times Эндрю Крамер сообщил, что привился российской вакциной от COVID-19 «Спутник V».

Дарья Драй ИА REGNUM Заполнение анкеты перед вакцинацией

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По его словам, перед прививкой он заполнил анкету с вопросами о хронических заболеваниях, заболеваниях крови или сердечных недугах. Также врач задал несколько вопросов об аллергии.

«Сделал прививку (от COVID-19) в московской поликлинике № 5», — написал журналист в своей статье для NYT.

Крамер пишет, что в России привились уже около одного миллиона человек, а «Спутник V» поставили в Белоруссию, Аргентину и другие страны. Поэтому, делает он вывод, «любые губительные побочные эффекты, не вскрытые в ходе исследований, к настоящему времени уже были бы известны».

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года и стала первым подобным препаратом в мире. Она получила название «Спутник V».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице действует около 70 пунктов, где гражданам предоставляют вакцины от коронавируса, и в случае необходимости это количество можно будет удвоить.

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