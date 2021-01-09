Ватикан, 9 января, 2021, 20:16 — ИА Регнум. С этической точки зрения всем необходимо сделать прививку от COVID-19, заявил 9 января папа Римский Франциск.

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"Я думаю, что с этической точки зрения все должны сделать прививку, потому что от этого зависят здоровье и жизнь других людей», — сказал он в интервью телеканалу Mediaset.

Он добавил, что на следующей неделе сам намерен привиться от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря папа Римский Франциск сделал традиционное послание «Граду и миру».

Значительная часть послания 2020 года была уделена пандемии коронавируса и экономическому кризису. Папа призвал крупные страны и корпорации побороть «вирус индивидуализма» и «вирус национализма» и делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами.