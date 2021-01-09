Калуга, 9 января, 2021, 20:19 — ИА Регнум. В 2021 году на территории Калужской области в числе 15 регионов будет реализован федеральный проект по цифровой образовательной среде. Об этом 9 января заявил в Калуге министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в рамках своей рабочей встречи с губернатором Владиславом Шапшой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На встрече Министра просвещения России Сергея Кравцова с губернатором Владиславом Шапшой

Ключевой темой разговора стала ситуация в системе образования Калужской области, а также итоги и планы реализации на её территории региональных составляющих национального проекта «Образование». Сергей Кравцов подчеркнул, что проект по цифровой образовательной среде не отменяет традиционную классическую систему образования.

«Это дополнение и расширение ее возможностей. Учителя будут общаться между собой и со своими коллегами из других регионов по различным каналам связи. Они будут вести уроки по традиционной системе обучения с использованием тех программных средств, которые позволяют более наглядно представить тот или иной материал. Мы выбрали Калужскую область, как регион — один из лидеров в этом направлении. Надеюсь, и здесь будут хорошие результаты, которые потом можно будет использовать для других субъектов Российской Федерации», — сказал министр.

Сергей Кравцов поблагодарил педагогов Калужской области за то, что «в период вынужденных ограничительных мер благодаря их усилиям был обеспечен беспрерывный образовательный процесс, и они всегда были на связи со своими учениками».

Он также отметил успешное решение в регионе вопросов организации горячего питания учащихся младших классов в 2020 году. Говоря о предстоящих планах, федеральный министр сообщил, что в 2021 году будет дан старт новой совместной программе строительства городских школ.

«Я знаю, что в Калужской области есть определенная потребность в строительстве и школ и детских садов», — отметил он.