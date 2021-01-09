Тюмень, 9 января, 2021, 19:27 — ИА Регнум. В Тюменской области пожар погубил обитателей пансионата для престарелых. Об этом пишут СМИ со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Здание в посёлке Боровский использовалось под пансионат нелегально. Семь человек погибли в результате возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 9 января. По факту неосторожного причинения смерти семерым людям возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует губернатор области Александр Моор.