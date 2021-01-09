Калуга, 9 января, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Церемония закрытия всероссийского проекта «Новогодняя столица России — 2021» состоялась в Калуге на площади Старый торг у главной городской ёлки 9 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот фото группы проекта «Калуга — новогодняя столица 2021» «В Контакте» На церемонии закрытия всероссийского проекта «Новогодняя столица России – 2021»

Символ новогоднего праздника — Снежинку — торжественно передали делегации Нижнего Новгорода, города, который принял статус X новогодней столицей России в год своего 800-летия. В церемонии приняли участие заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов и городской голова Калуги Дмитрий Денисов. Затем центральная площадь Калуги озарилась красочным фейерверком. Участникам праздника показали лазерное шоу, выступление мини-оркестра духовых инструментов, творческих коллективов и фильм о наиболее интересных событиях, произошедших в Калуге в рамках всероссийского новогоднего проекта.

Напомним, новогодний марафон стартовал в Калуге 12 декабря 2020 года. Город был празднично украшен. В нём появились новые локации для мероприятий на открытом воздухе, состоялись ярмарки, концерты, спортивные и развлекательные программы, арктическое и огненно-пиротехническое шоу, гастрономический фестиваль, театрализованные представления, конкурсы и квесты.