Бишкек, 9 января, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Члены Совета Федерации России прибыли в Бишкек, чтобы принять участие в наблюдении за выборами президента Киргизии, которые должны пройти 10 января, сообщила пресс-служба Совфеда.

Council.gov.ru Сенаторы РФ возложили венки к мемориалу «Памятник Победы» в Бишкеке

Сенаторы встретились с исполняющим обязанности президента Киргизии Талантом Мамытовым, обсудили ситуацию в местном МИДе, а также возложили венки к мемориалу «Памятник Победы» в Бишкеке.

Возглавляет делегацию зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин. Также в число наблюдателей вошли:

Андрей Шевченко (комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера);

(комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера); Наталия Косихина (комитет по науке, образованию и культуре);

(комитет по науке, образованию и культуре); Игорь Морозов (комитет по экономической политике);

(комитет по экономической политике); Владимир Круглый и Юрий Архаров (комитет по социальной политике).

Российские наблюдатели будут работать на территории Киргизии по 11 января. Всего аккредитованы более 50 международных наблюдателей от МПА СНГ.