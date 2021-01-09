Ереван, 9 января, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Директор Службы нацбезопасности (СНБ) Армении Армен Абазян и глава Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана Али Нагиев обсудили на нейтральной приграничной территории вопросы обмена пленными. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

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«В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с обменом пленными и поиском пропавших без вести. Общение по этим темам продолжается», — говорится в сообщении.

Напомним, Абазян и Нагиев провели встречу 28 декабря в Москве по инициативе директора ФСБ России Александра Бортникова.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск. Бои в Карабахе продолжались с 27 сентября.

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