Санкт-Петербург, 9 января, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Усилиями петербургских пожарных ликвидировано возгорание в Василеостровском районе Северной столицы, где около полудня 9 января в результате перелива загорелось дизельное топливо.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Пожар на Косой линии в Санкт-Петербурге

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в 13:07 мск пожар был локализован, а в 15:04 мск полностью ликвидирован. Пострадавших при пожаре нет.

Напомним, пламя охватило 80 кв. метров в полузаброшенном здании, частично используемом в качестве склада, на Косой линии, дом 24.

В ходе тушения пожара его ранг повышался до № 1-Бис, но после ликвидации открытого горения повышенный номер пожара был отменен.

«Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: шесть единиц техники и 27 человек личного состава», — отметили в пресс-службе петербургского Главка МЧС.