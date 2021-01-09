Артистку Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
Москва, 9 января, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована в больницу с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сегодня, 9 января, сообщает РЕН ТВ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Лия Ахеджакова
Сообщается, что состояние здоровья Ахеджаковой ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний. Народную артистку госпитализировали 7 января.
Уточняется, что тест на коронавирус, который сдала 82-летняя Ахеджакова, оказался положительным.