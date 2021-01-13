Пассажирский самолет Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший рейс SJ182 из Джакарты (столица Индонезии) в Понтианак (Индонезия, провинция Западный Калимантан), пропал с экранов радаров вскоре после взлета. Власти Индонезии начали поисково-спасательную операцию у берегов острова Ява, в том месте, где самолет, предположительно, упал в воду. В сети публикуются кадры, на которых видно, как спасатели достают из воды обломки. Известно, что на борту самолета находились 62 человека.

Авиакатастрофа. Иван Шилов ИА REGNUM

14:25 09.01.2021 Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air с десятками людей упал в воду, найдены обломки и части тел, передает Синьхуа.

14:26 09.01.2021 [[[video-0]]] Первые кадры с места возможного крушения самолета в Индонезии.

14:26 09.01.2021 Моряки вылавливают алюминиевые обломки якобы рухнувшего лайнера, передает Синьхуа.

14:27 09.01.2021 Информации о возможном нахождении россиян на борту пропавшего с радаров самолета Sriwijaya Air в Индонезии пока нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ.

14:39 09.01.2021 Очевидцы выкладывают в сеть кадры, на которых видны обломки самолёта, рухнувшего в Индонезии.

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14:46 09.01.2021 Пассажирский лайнер Boeing 737−500 с десятками людей на борту, принадлежащий индонезийской компании Sriwijaya Air, упал в воду. Об этом 9 января сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местное ТВ. Об этом: На месте катастрофы Boeing 737−500 обнаружены обломки

14:47 09.01.2021 По данным CNN, Boeing 737−500 упал в воду недалеко от острова Ланканг.

14:55 09.01.2021 Авиалайнер Boeing 737−500, принадлежащий индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, потерпел крушение неподалеку от острова Ланканг. Об этом 9 января сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Рыбаки во время катастрофы Boeing 737−500 наблюдали два взрыва — CNN

15:44 09.01.2021 Сотрудники правоохранительных органов и местные жители обнаружили предполагаемое место падения самолета Sriwijaya Air в акватории Яванского моря — «Антара».

15:45 09.01.2021 Министр транспорта Индонезии подтвердил информацию о падении лайнера Sriwijaya Air в Яванское море — Detik.

15:59 09.01.2021 Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил информацию о крушении пассажирского лайнера Boeing 737−500, принадлежавшего авиакомпании Sriwijaya Air. Он заявил об этом 9 января порталу Delik. Читайте подробнее: Власти Индонезии объявили о крушении Boeing 737−500 компании Sriwijaya

16:22 09.01.2021 Министр транспорта Индонезии: — На борту разбившегося лайнера находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.

16:37 09.01.2021 На борту разбившегося в Индонезии самолёта находились 65 человек, заявил 9 января министр транспорта республики Буди Кариа Сумади. Об этом: На борту разбившегося в Индонезии лайнера находились 65 человек

16:51 09.01.2021 На борту рухнувшего в Индонезии самолёте Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air граждан России не было. Об этом 9 января сообщили в посольстве РФ в Джакарте. Об этом: Граждан РФ на борту упавшего в Индонезии самолёта не было — посольство

17:34 09.01.2021 В район крушения Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море прибыли семь патрульных кораблей морской и береговой охраны Индонезии. Подробности в материале: В район крушения лайнера в Индонезии прибыли семь кораблей береговой охраны

17:39 09.01.2021 Представители компании Boeing в настоящее время работают над получением большего количества информации по факту крушения вблизи Джакарты самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом в субботу, 9 января, сообщила представитель компании Дана Саллум журналистам РИА Новости. Читайте подробнее: В компании Boeing отреагировали на крушение самолета в Индонезии

18:13 09.01.2021 Владимир Путин выразил президенту Индонезии соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета в результате крушения у побережья Явы.

18:14 09.01.2021 На борту рухнувшего в Индонезии самолёта Boeing 737−500, принадлежащего авиакомпании Sriwijaya Air, граждан Украины не было. Об этом 9 января сообщил на странице в соцсети Twitter представитель МИД Украины Олег Николенко, ссылаясь на предварительные данные посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air. Читайте подробнее: Авиакатастрофа в Индонезии: граждан Украины на борту самолета не было

18:26 09.01.2021 Соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании Sriwijaya Air в результате крушения недалеко от Джакарты выразил президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом 9 января сообщает пресс-служба Кремля. Читайте также: Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индонезии

20:51 09.01.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил телеграмму соболезнования председателю Совета народных представителей Республики Индонезия Пуан Махарани в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья острова Ява. «От имени депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — говорится в телеграмме Володина, сообщает сайт нижней палаты парламента.

22:59 09.01.2021 Потерпевший крушение самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, на борту которого находились 65 человек, не подавал сигналов бедствия. Об этом, как передает агентство Antara, сообщил 9 января заместитель главы отделения по операциям поисково-спасательного управления Индонезии. Читайте также: Потерпевший крушение в Индонезии самолет не подавал сигнала бедствия

06:00 10.01.2021 Индонезийским спасателям удалось извлечь останки погибших, одежду и обломки на месте обнаружения частей пассажирского авиалайнера Boeing 737 в Яванском море, сообщает Associated Press со ссылкой на официальные лица Индонезии. Подробности в материале: Спасатели обнаружили останки погибших при крушении Boeing 737 в Индонезии

07:13 10.01.2021 Спасателями были обнаружены обломки фюзеляжа, шасси и электропроводки на месте крушения авиалайнера в Яванском море. Подробности в материале: Индонезийские спасатели нашли обломки потерпевшего крушение Boeing

07:55 10.01.2021 По предположениям военных, сигнал может исходить от бортовых самописцев, так называемых чёрных ящиков. Подробности в материале: На месте крушения Boeing в Индонезии зафиксирован сигнал

08:17 10.01.2021 «Самолет потерял высоту за минуту, то есть падал отвесно, шансов выжить ни у кого не было»: Водолазы обнаружили место крушения индонезийского «Боинга» и обломки лайнера на глубине 23 метра.

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10:48 10.01.2021 Власти Индонезии заявили, что иностранных граждан в пассажирском самолете Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение после взлета из аэропорта Джакарты, не было. Читайте подробнее: На борту разбившегося в Индонезии Boeing 737−500 иностранцев не было

15:42 10.01.2021 Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко назвал возможные факторы, которые могли стать причиной крушения пассажирского самолета Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air, который упал в воды Яванского моря спустя короткое время после взлета из аэропорта Джкарты (Индонезия). Подробности в материале: Эксперт рассказал о возможных причинах гибели Boeing 737−500

16:59 10.01.2021 Самолёт Boeing 737−500, разбившийся накануне, 10 января, в Индонезии, при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Об этом журналистам сообщил представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади. Об этом: Названа возможная причина крушения Boeing в Индонезии

05:57 11.01.2021 Поисковые работы на месте падения пассажирского авиалайнера в Яванском море возобновила группа из 50 водолазов военно-морских сил Индонезии. Подробности в материале: Группа водолазов возобновила поиски бортовых самописцев разбившегося Boeing

07:11 11.01.2021 Спасатели демонстрируют обломки самолета. Цитата из видео «Sriwijaya Air #SJ182 Boeing 737 disappeared from radars after takeoff» пользователя AIRLIVE net. youtube.com

08:04 11.01.2021 Водолазы в Индонезии подняли на поверхность части фюзеляжа разбившегося самолета Sriwijaya Air SJ-182, сообщает Kompas. Читайте также: Обнаружены части фюзеляжа разбившегося в Индонезии Boeing 737−500

08:16 11.01.2021 Власти Сингапура и США хотят оказать содействие в поисках, расшифровках бортовых самописцев и расследовании причин крушения пассажирского лайнера, принадлежащего индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Как заявил замруководителя Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Нуркахио Утомо, поступил соответствующий запрос о готовности предоставить необходимую помощь.

08:22 11.01.2021 Вице-президент Индонезии Мааруф Амин выразил глубокое сожаление по поводу бедствий, произошедших в стране за последнее время, сообщает Kompas. Подробности в материале: Вице-президент Индонезии выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой

08:49 11.01.2021 В вооруженных силах Индонезии заявили об использовании дистанционно управляемых подводных аппаратов (ROV) для поиска чёрного ящика разбившегося самолета Boeing 737−500, сообщает Antara. Об этом: Военные в Индонезии используют подводные аппараты для поиска самописцев

09:12 11.01.2021 Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии получил предложения о помощи от Сингапура и США в поисках частей разбившегося самолета Sriwijaya SJ 182, сообщает CNN Indonesia. Об этом: США и Сингапур предложили Индонезии помощь на месте крушения Boeing 737−500

09:13 11.01.2021 Обломки самолета. © twitter @SAR_NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas))

09:39 11.01.2021 Спасательная служба военно-морских сил Индонезии подняла на поверхность обломки турбины самолета Sriwijaya Air SJ 182, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: Обнаружены обломки турбины разбившегося в Индонезии Boeing 737−500

10:15 11.01.2021 Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выразил свои соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индонезии, сообщает Detik. Об этом: Британия выразила соболезнования в связи с крушением лайнера в Индонезии

10:31 11.01.2021 Президент Польши Анджей Дуда направил письмо с соболезнованиями президенту Индонезии Джоко Видо в связи с авиакатастрофой и оползнем на территории страны. Об этом передает Polskie Radio 24. Об этом: Дуда выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой

11:02 11.01.2021 Семьи погибших в результате авиакатастрофы в Индонезии получат компенсации, сообщает Detik. Читайте подробнее: Семьям погибших в авиакатастрофе в Индонезии выплатят компенсации

11:07 11.01.2021 Останки погибших при крушении самолета в Индонезии. © twitter @SAR_NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas))

11:52 11.01.2021 Потерпевший крушение Boeing был построен в 1994 году для американской авиакомпании Continental Airlines, которая позднее влилась в United Airlines. Самолет пополнил флот Sriwijaya Air в 2012 году.

12:02 11.01.2021 Пакистан выразил соболезнования в связи с крушением самолета Sriwijaya Air SJ 182 в Индонезии, сообщает Sindonews. В своем аккаунте в Twitter официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана Захид Хафиз Чаудри заявил, что Исламабад сожалеет о случившейся в Индонезии авиакатастрофе. Читайте подробнее: Пакистан выразил сочувствие Индонезии в связи с авиакатастрофой

12:15 11.01.2021 Правительство Канады выразило соболезнования семьям погибших в результате крушения лайнера Sriwijaya Air в Индонезии, сообщает Sindonews. Читайте подробнее: Премьер-министр Канады назвал новости из Индонезии «душераздирающими»

12:48 11.01.2021 Поисково-спасательная операция в Индонезии после крушения самолета. © twitter @SAR_NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas))

12:52 11.01.2021 Правительство Южной Кореи предоставило Индонезии помощь в виде исследовательского катера и устройств для работы под водой для поиска обломков лайнера Sriwijaya Air, потерпевшего крушение вблизи индонезийской столицы, сообщает Antara. Подробности в материале: Южная Корея поможет Индонезии в поисках фрагментов упавшего Boeing 737−500

13:15 11.01.2021 Председатель национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Тджахджоно надеется, что его команда скоро найдет бортовой самописец лайнера Sriwijaya Air, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: В Индонезии продолжаются поиски бортового самописца Boeing 737−500

13:40 11.01.2021 Обломки самолета. © twitter @SAR_NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas)).

13:43 11.01.2021 Национальное поисково-спасательное агентство в Индонезии подготовило к отправке 19 мешков с останками погибших при крушении лайнера в Индонезии, сообщает Antara. Читайте подробнее: В Индонезии найдены останки погибших при крушении лайнера

14:05 11.01.2021 Крушение Boeing в Индонезии стало уже девятым подобным происшествием за последние десять лет.

14:07 11.01.2021 Крупнейшей была катастрофа самолета Boeing 737 Max 8 местной авиакомпании Lion Air 29 октября 2018 года — тогда погибли 189 человек. Расследование показало, что к аварии привела активация автоматической вспомогательной системы MCAS. После похожей катастрофы в Эфиопии в марте 2019 года эксплуатация лайнеров Boeing 737 Max была приостановлена во всем мире и возобновилась только в декабре 2020 года, напоминает ТАСС.

14:31 11.01.2021 В полиции Индонезии заявили, что специалистам удалось идентифицировать первую жертву крушения пассажирского лайнера, сравнив данные отпечатков пальцев, сообщает Detik. Подробности в материале: Установлена личность погибшего при крушении лайнера в Индонезии

14:50 11.01.2021 Поисково-спасательная операция в Индонезии после крушения самолета. © twitter @SAR_NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas)).

15:02 11.01.2021 Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии обнаружило в общей сложности 40 мешков с останками пассажиров, погибших в результате крушения лайнера Sriwijaya Air на третий день поисково-спасательной операции, сообщает Antara. Читайте также: Водолазы продолжают искать останки погибших при крушении Boeing 737−500

15:25 11.01.2021 Власти Сингапура выразили соболезнования правительству Индонезии в связи с крушением лайнера Sriwijaya Air, сообщает Detik. Соболезнования пришли от президента, премьер-министра и министра иностранных дел Сингапура. Читайте также: Сингапур соболезнует Индонезии в связи с крушением Boeing 737−500

16:51 11.01.2021 Самолет. Павел Латышов © ИА Красная Весна

18:17 11.01.2021 Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air. (сс) PK-REN

20:02 11.01.2021 Глава национального поисково-спасательного агентства Индонезии (Basarnas) Багус Пурухито. cdn.basarnas.go.id

20:09 11.01.2021 В полиции Индонезии заявили, что специалистам удалось идентифицировать первую жертву крушения пассажирского лайнера, сравнив данные отпечатков пальцев, сообщает Detik.

22:24 11.01.2021 Поисково-спасательная операция в Индонезии после крушения самолета. © twitter @SAR_NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas)).

07:14 12.01.2021 Для поиска чёрных ящиков (самописцев) с разбившегося индонезийского авиалайнера Boeing 737−500 в район поисков в Яванском море 12 января прибыло научно-исследовательское судно со спецоборудованием. Об этом со ссылкой на представителя Агентства по оценке и применению технологий Джоко Сантосо сообщает новостной портал Detik. Читайте подробнее: Чёрные ящики индонезийского Boeing 737−500 прибыло искать специальное судно

08:04 12.01.2021 Командующий первым флотом контр-адмирал вооруженных сил Индонезии Абдул Ращид заявил, что поисково-спасательная группа сузила область поиска бортового самописца самолета Sriwijaya Air, который потерпел крушение в Яванском море, сообщает Antara. Подробности в материале: В Яванском море сузили зону поиска бортового самописца Boeing 737−500

08:05 12.01.2021 Спасатели на месте крушения самолета. © twitter @SAR_NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas))

08:10 12.01.2021 Следователи получили запись переговоров диспетчеров с пилотами разбившегося вблизи Явы лайнера Boeing 737 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника 12 января сообщает портал Detik News. Подробности в материале: Следователи изучат запись переговоров с разбившимся в Индонезии Boeing 737

08:32 12.01.2021 Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии заявил, что, возможно, самолет Sriwijaya Air, разбившийся в Яванском море, взорвался не в воздухе, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: Следователи сделали предположение о месте взрыва Boeing 737−500

08:48 12.01.2021 Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил соболезнования правительству и народу Индонезии в связи с крушением лайнера Sriwijaya Air, сообщает Detik. Об этом: Иран соболезнует народу Индонезии в связи с авиакатастрофой

09:17 12.01.2021 Поисково-спасательное агентство Индонезии передало полиции 74 мешка с останками погибших при крушении в Яванском море Boeing 737−500, сообщает Detik. Подробности в материале: Полиции передали останки пассажиров разбившегося Boeing 737−500

09:39 12.01.2021 Найденные обломки самолета. © twitter @SAR_NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas)).

10:42 12.01.2021 В национальном комитете по безопасности на транспорте Индонезии заявили, что навигационная система лайнера Sriwijaya Air функционировала и отправляла данные до крушения пассажирского самолета, сообщает Antara. Читайте подробнее: Стали известны некоторые подробности крушения лайнера в Индонезии

11:05 12.01.2021 В национальном агентстве по аэронавтике и исследованию космического пространства Индонезии отметили благоприятные погодные условия во время следования самолета Sriwijaya Air по маршруту Джакарта — Понтианак, сообщает Antara. Об этом: В Индонезии оценили погодные условия во время полёта Boeing 737−500

11:19 12.01.2021 Цитата из видео Сотни команд водолазов проводили погружения в водах Тысячи островов, где разбился самолет Sriwijaya Air SJ182. cnnindonesia.com.

11:19 12.01.2021 Президент Индонезии Джоко Видодо призвал ускорить поиск жертв и бортового самописца самолета Sriwijaya Air, который потерпел крушение вблизи острова Лаки в Индонезии, сообщает Antara. Читайте также: Глава Индонезии попросил ускорить поиски бортового самописца Boeing 737

11:41 12.01.2021 Министерство транспорта Индонезии поручило авиакомпании Sriwijaya Air подготовиться к выплате компенсаций семьям пассажиров, погибших в авиакатастрофе, сообщает Detik. Подробности в материале: Sriwijaya Air выплатит компенсации семьям погибших при крушении Boeing 737

11:49 12.01.2021 Найденные обломки самолета. © twitter @SAR_NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas)).

12:37 12.01.2021 Все системы потерпевшего крушение в Индонезии Boeing 737−500 продолжали работать практически до падения воздушного судна в Яванское море. Об этом: В Индонезии рассказали о работе систем Boeing 737 перед падением в море

12:40 12.01.2021 Председатель народного консультативного конгресса Индонезии Бамбанг Сусатьо принял соболезнования от председателя парламента Турции Мустафы Шентопу в связи с авиакатастрофой, сообщает Antara. Читайте подробнее: Парламент Турции соболезнует Индонезии в связи с авиакатастрофой

12:47 12.01.2021 Цитата из видео Сотни команд водолазов проводили погружения в водах Тысячи островов, где разбился самолет Sriwijaya Air SJ182. cnnindonesia.com.

13:03 12.01.2021 Обнаружен бортовой самописец самолета Sriwijaya Air SJ 182, разбившегося в Яванском море, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: Найден бортовой самописец индонезийского Boeing 737−500

14:08 12.01.2021 Обнаруженный в Индонезии чёрный ящик оказался регистратором полётных данных, сообщает Detik. Об этом: В Индонезии нашли регистратор полётных данных упавшего Boeing 737−500

14:33 12.01.2021 Поисково-спасательная операция в Индонезии после крушения самолета. © twitter @kemenhub151 (Министерство транспорта Индонезии).

14:35 12.01.2021 Персонал военно-морской базы Баньюванги на острове Ява совершили совместную молитву по жертвам авиакатастрофы в Индонезии, сообщает Detik. Читайте также: Военные Индонезии совершили молитву по жертвам авиакатастрофы

15:04 12.01.2021 Командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто подтвердил, что совместная поисково-спасательная группа продолжит искать второй чёрный ящик вместе с останками погибших и обломками самолета Sriwijaya Air, сообщает Antara. Подробности в материале: «Операция не завершена»: в Индонезии продолжат искать второй чёрный ящик

15:29 12.01.2021 Группа по идентификации жертв стихийных бедствий в Индонезии установила личности трех жертв крушения самолета Sriwijaya Air, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: В Индонезии смогли идентифицировать трёх жертв авиакатастрофы

15:54 12.01.2021 Председатель национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Тьяхджоно заявил, что потребуется от двух до пяти дней, чтобы загрузить и исследовать данные найденного бортового самописца, сообщает CNN Indonesia. Подробнее в материале: В Индонезии назвали сроки расшифровки найденного чёрного ящика

16:44 12.01.2021 Поисково-спасательная операция в Индонезии после крушения самолета. © twitter @Puspen_TNI (Национальная армия Индонезии)

17:01 12.01.2021 В сети опубликовано видео чёрного ящика с Boeing 737−524 авиакомпании Sriwijaya Air, который нашли водолазы.

18:10 12.01.2021 Найденные под водой обломки самолета. © twitter @SAR_NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas))

19:35 12.01.2021 13 января поисковые работы на месте крушения «Боинга» продолжатся.

20:43 12.01.2021 Найденные фрагменты самолета. © twitter @KANSAR_JKT

21:39 12.01.2021 Найденные обломки самолета. © twitter @Puspen_TNI (Национальная армия Индонезии).

22:10 12.01.2021 Поисково-спасательная операция в Индонезии после крушения самолета. © twitter @SAR_NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas))…

07:02 Работа водолазов на месте крушения самолета. © twitter @SAR_NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas))

08:01 Джоко Видодо. (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia">Президент Индонезии Джоко Видодо. (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia