Спасатели демонстрируют обломки самолета. Цитата из видео «Sriwijaya Air #SJ182 Boeing 737 disappeared from radars after takeoff» пользователя AIRLIVE net. youtube.com

08:01

Джоко Видодо. (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia">Президент Индонезии Джоко Видодо. (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia