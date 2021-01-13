Крушение Boeing 737-500 в Индонезии — все новости
Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air с десятками людей упал в воду, найдены обломки и части тел, передает Синьхуа.
Первые кадры с места возможного крушения самолета в Индонезии.
Моряки вылавливают алюминиевые обломки якобы рухнувшего лайнера, передает Синьхуа.
Информации о возможном нахождении россиян на борту пропавшего с радаров самолета Sriwijaya Air в Индонезии пока нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ.
Очевидцы выкладывают в сеть кадры, на которых видны обломки самолёта, рухнувшего в Индонезии.
Пассажирский лайнер Boeing 737−500 с десятками людей на борту, принадлежащий индонезийской компании Sriwijaya Air, упал в воду. Об этом 9 января сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местное ТВ.
Об этом: На месте катастрофы Boeing 737−500 обнаружены обломки
По данным CNN, Boeing 737−500 упал в воду недалеко от острова Ланканг.
Авиалайнер Boeing 737−500, принадлежащий индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, потерпел крушение неподалеку от острова Ланканг. Об этом 9 января сообщает CNN Indonesia.
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Сотрудники правоохранительных органов и местные жители обнаружили предполагаемое место падения самолета Sriwijaya Air в акватории Яванского моря — «Антара».
Министр транспорта Индонезии подтвердил информацию о падении лайнера Sriwijaya Air в Яванское море — Detik.
Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил информацию о крушении пассажирского лайнера Boeing 737−500, принадлежавшего авиакомпании Sriwijaya Air. Он заявил об этом 9 января порталу Delik.
Читайте подробнее: Власти Индонезии объявили о крушении Boeing 737−500 компании Sriwijaya
Министр транспорта Индонезии:
— На борту разбившегося лайнера находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.
На борту разбившегося в Индонезии самолёта находились 65 человек, заявил 9 января министр транспорта республики Буди Кариа Сумади.
Об этом: На борту разбившегося в Индонезии лайнера находились 65 человек
На борту рухнувшего в Индонезии самолёте Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air граждан России не было. Об этом 9 января сообщили в посольстве РФ в Джакарте.
Об этом: Граждан РФ на борту упавшего в Индонезии самолёта не было — посольство
В район крушения Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море прибыли семь патрульных кораблей морской и береговой охраны Индонезии.
Подробности в материале: В район крушения лайнера в Индонезии прибыли семь кораблей береговой охраны
Представители компании Boeing в настоящее время работают над получением большего количества информации по факту крушения вблизи Джакарты самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом в субботу, 9 января, сообщила представитель компании Дана Саллум журналистам РИА Новости.
Читайте подробнее: В компании Boeing отреагировали на крушение самолета в Индонезии
Владимир Путин выразил президенту Индонезии соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета в результате крушения у побережья Явы.
На борту рухнувшего в Индонезии самолёта Boeing 737−500, принадлежащего авиакомпании Sriwijaya Air, граждан Украины не было. Об этом 9 января сообщил на странице в соцсети Twitter представитель МИД Украины Олег Николенко, ссылаясь на предварительные данные посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air.
Читайте подробнее: Авиакатастрофа в Индонезии: граждан Украины на борту самолета не было
Соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании Sriwijaya Air в результате крушения недалеко от Джакарты выразил президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом 9 января сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте также: Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индонезии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил телеграмму соболезнования председателю Совета народных представителей Республики Индонезия Пуан Махарани в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья острова Ява.
«От имени депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — говорится в телеграмме Володина, сообщает сайт нижней палаты парламента.
Потерпевший крушение самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, на борту которого находились 65 человек, не подавал сигналов бедствия. Об этом, как передает агентство Antara, сообщил 9 января заместитель главы отделения по операциям поисково-спасательного управления Индонезии.
Читайте также: Потерпевший крушение в Индонезии самолет не подавал сигнала бедствия
Индонезийским спасателям удалось извлечь останки погибших, одежду и обломки на месте обнаружения частей пассажирского авиалайнера Boeing 737 в Яванском море, сообщает Associated Press со ссылкой на официальные лица Индонезии.
Подробности в материале: Спасатели обнаружили останки погибших при крушении Boeing 737 в Индонезии
Спасателями были обнаружены обломки фюзеляжа, шасси и электропроводки на месте крушения авиалайнера в Яванском море.
Подробности в материале: Индонезийские спасатели нашли обломки потерпевшего крушение Boeing
По предположениям военных, сигнал может исходить от бортовых самописцев, так называемых чёрных ящиков.
Подробности в материале: На месте крушения Boeing в Индонезии зафиксирован сигнал
«Самолет потерял высоту за минуту, то есть падал отвесно, шансов выжить ни у кого не было»: Водолазы обнаружили место крушения индонезийского «Боинга» и обломки лайнера на глубине 23 метра.
Власти Индонезии заявили, что иностранных граждан в пассажирском самолете Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение после взлета из аэропорта Джакарты, не было.
Читайте подробнее: На борту разбившегося в Индонезии Boeing 737−500 иностранцев не было
Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко назвал возможные факторы, которые могли стать причиной крушения пассажирского самолета Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air, который упал в воды Яванского моря спустя короткое время после взлета из аэропорта Джкарты (Индонезия).
Подробности в материале: Эксперт рассказал о возможных причинах гибели Boeing 737−500
Самолёт Boeing 737−500, разбившийся накануне, 10 января, в Индонезии, при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Об этом журналистам сообщил представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади.
Об этом: Названа возможная причина крушения Boeing в Индонезии
Поисковые работы на месте падения пассажирского авиалайнера в Яванском море возобновила группа из 50 водолазов военно-морских сил Индонезии.
Подробности в материале: Группа водолазов возобновила поиски бортовых самописцев разбившегося Boeing
Водолазы в Индонезии подняли на поверхность части фюзеляжа разбившегося самолета Sriwijaya Air SJ-182, сообщает Kompas.
Читайте также: Обнаружены части фюзеляжа разбившегося в Индонезии Boeing 737−500
Власти Сингапура и США хотят оказать содействие в поисках, расшифровках бортовых самописцев и расследовании причин крушения пассажирского лайнера, принадлежащего индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Как заявил замруководителя Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Нуркахио Утомо, поступил соответствующий запрос о готовности предоставить необходимую помощь.
Вице-президент Индонезии Мааруф Амин выразил глубокое сожаление по поводу бедствий, произошедших в стране за последнее время, сообщает Kompas.
Подробности в материале: Вице-президент Индонезии выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой
В вооруженных силах Индонезии заявили об использовании дистанционно управляемых подводных аппаратов (ROV) для поиска чёрного ящика разбившегося самолета Boeing 737−500, сообщает Antara.
Об этом: Военные в Индонезии используют подводные аппараты для поиска самописцев
Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии получил предложения о помощи от Сингапура и США в поисках частей разбившегося самолета Sriwijaya SJ 182, сообщает CNN Indonesia.
Об этом: США и Сингапур предложили Индонезии помощь на месте крушения Boeing 737−500
Спасательная служба военно-морских сил Индонезии подняла на поверхность обломки турбины самолета Sriwijaya Air SJ 182, сообщает CNN Indonesia.
Подробности в материале: Обнаружены обломки турбины разбившегося в Индонезии Boeing 737−500
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выразил свои соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индонезии, сообщает Detik.
Об этом: Британия выразила соболезнования в связи с крушением лайнера в Индонезии
Президент Польши Анджей Дуда направил письмо с соболезнованиями президенту Индонезии Джоко Видо в связи с авиакатастрофой и оползнем на территории страны. Об этом передает Polskie Radio 24.
Об этом: Дуда выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой
Семьи погибших в результате авиакатастрофы в Индонезии получат компенсации, сообщает Detik.
Читайте подробнее: Семьям погибших в авиакатастрофе в Индонезии выплатят компенсации
Потерпевший крушение Boeing был построен в 1994 году для американской авиакомпании Continental Airlines, которая позднее влилась в United Airlines. Самолет пополнил флот Sriwijaya Air в 2012 году.
Пакистан выразил соболезнования в связи с крушением самолета Sriwijaya Air SJ 182 в Индонезии, сообщает Sindonews.
В своем аккаунте в Twitter официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана Захид Хафиз Чаудри заявил, что Исламабад сожалеет о случившейся в Индонезии авиакатастрофе.
Читайте подробнее: Пакистан выразил сочувствие Индонезии в связи с авиакатастрофой
Правительство Канады выразило соболезнования семьям погибших в результате крушения лайнера Sriwijaya Air в Индонезии, сообщает Sindonews.
Читайте подробнее: Премьер-министр Канады назвал новости из Индонезии «душераздирающими»
Правительство Южной Кореи предоставило Индонезии помощь в виде исследовательского катера и устройств для работы под водой для поиска обломков лайнера Sriwijaya Air, потерпевшего крушение вблизи индонезийской столицы, сообщает Antara.
Подробности в материале: Южная Корея поможет Индонезии в поисках фрагментов упавшего Boeing 737−500
Председатель национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Тджахджоно надеется, что его команда скоро найдет бортовой самописец лайнера Sriwijaya Air, сообщает CNN Indonesia.
Читайте также: В Индонезии продолжаются поиски бортового самописца Boeing 737−500
Национальное поисково-спасательное агентство в Индонезии подготовило к отправке 19 мешков с останками погибших при крушении лайнера в Индонезии, сообщает Antara.
Читайте подробнее: В Индонезии найдены останки погибших при крушении лайнера
Крушение Boeing в Индонезии стало уже девятым подобным происшествием за последние десять лет.
Крупнейшей была катастрофа самолета Boeing 737 Max 8 местной авиакомпании Lion Air 29 октября 2018 года — тогда погибли 189 человек. Расследование показало, что к аварии привела активация автоматической вспомогательной системы MCAS. После похожей катастрофы в Эфиопии в марте 2019 года эксплуатация лайнеров Boeing 737 Max была приостановлена во всем мире и возобновилась только в декабре 2020 года, напоминает ТАСС.
В полиции Индонезии заявили, что специалистам удалось идентифицировать первую жертву крушения пассажирского лайнера, сравнив данные отпечатков пальцев, сообщает Detik.
Подробности в материале: Установлена личность погибшего при крушении лайнера в Индонезии
Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии обнаружило в общей сложности 40 мешков с останками пассажиров, погибших в результате крушения лайнера Sriwijaya Air на третий день поисково-спасательной операции, сообщает Antara.
Читайте также: Водолазы продолжают искать останки погибших при крушении Boeing 737−500
Власти Сингапура выразили соболезнования правительству Индонезии в связи с крушением лайнера Sriwijaya Air, сообщает Detik.
Соболезнования пришли от президента, премьер-министра и министра иностранных дел Сингапура.
Читайте также: Сингапур соболезнует Индонезии в связи с крушением Boeing 737−500
В полиции Индонезии заявили, что специалистам удалось идентифицировать первую жертву крушения пассажирского лайнера, сравнив данные отпечатков пальцев, сообщает Detik.
Для поиска чёрных ящиков (самописцев) с разбившегося индонезийского авиалайнера Boeing 737−500 в район поисков в Яванском море 12 января прибыло научно-исследовательское судно со спецоборудованием. Об этом со ссылкой на представителя Агентства по оценке и применению технологий Джоко Сантосо сообщает новостной портал Detik.
Читайте подробнее: Чёрные ящики индонезийского Boeing 737−500 прибыло искать специальное судно
Командующий первым флотом контр-адмирал вооруженных сил Индонезии Абдул Ращид заявил, что поисково-спасательная группа сузила область поиска бортового самописца самолета Sriwijaya Air, который потерпел крушение в Яванском море, сообщает Antara.
Подробности в материале: В Яванском море сузили зону поиска бортового самописца Boeing 737−500
Следователи получили запись переговоров диспетчеров с пилотами разбившегося вблизи Явы лайнера Boeing 737 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника 12 января сообщает портал Detik News.
Подробности в материале: Следователи изучат запись переговоров с разбившимся в Индонезии Boeing 737
Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии заявил, что, возможно, самолет Sriwijaya Air, разбившийся в Яванском море, взорвался не в воздухе, сообщает CNN Indonesia.
Читайте подробнее: Следователи сделали предположение о месте взрыва Boeing 737−500
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил соболезнования правительству и народу Индонезии в связи с крушением лайнера Sriwijaya Air, сообщает Detik.
Об этом: Иран соболезнует народу Индонезии в связи с авиакатастрофой
Поисково-спасательное агентство Индонезии передало полиции 74 мешка с останками погибших при крушении в Яванском море Boeing 737−500, сообщает Detik.
Подробности в материале: Полиции передали останки пассажиров разбившегося Boeing 737−500
В национальном комитете по безопасности на транспорте Индонезии заявили, что навигационная система лайнера Sriwijaya Air функционировала и отправляла данные до крушения пассажирского самолета, сообщает Antara.
Читайте подробнее: Стали известны некоторые подробности крушения лайнера в Индонезии
В национальном агентстве по аэронавтике и исследованию космического пространства Индонезии отметили благоприятные погодные условия во время следования самолета Sriwijaya Air по маршруту Джакарта — Понтианак, сообщает Antara.
Об этом: В Индонезии оценили погодные условия во время полёта Boeing 737−500
Президент Индонезии Джоко Видодо призвал ускорить поиск жертв и бортового самописца самолета Sriwijaya Air, который потерпел крушение вблизи острова Лаки в Индонезии, сообщает Antara.
Читайте также: Глава Индонезии попросил ускорить поиски бортового самописца Boeing 737
Министерство транспорта Индонезии поручило авиакомпании Sriwijaya Air подготовиться к выплате компенсаций семьям пассажиров, погибших в авиакатастрофе, сообщает Detik.
Подробности в материале: Sriwijaya Air выплатит компенсации семьям погибших при крушении Boeing 737
Все системы потерпевшего крушение в Индонезии Boeing 737−500 продолжали работать практически до падения воздушного судна в Яванское море.
Об этом: В Индонезии рассказали о работе систем Boeing 737 перед падением в море
Председатель народного консультативного конгресса Индонезии Бамбанг Сусатьо принял соболезнования от председателя парламента Турции Мустафы Шентопу в связи с авиакатастрофой, сообщает Antara.
Читайте подробнее: Парламент Турции соболезнует Индонезии в связи с авиакатастрофой
Обнаружен бортовой самописец самолета Sriwijaya Air SJ 182, разбившегося в Яванском море, сообщает CNN Indonesia.
Подробности в материале: Найден бортовой самописец индонезийского Boeing 737−500
Обнаруженный в Индонезии чёрный ящик оказался регистратором полётных данных, сообщает Detik.
Об этом: В Индонезии нашли регистратор полётных данных упавшего Boeing 737−500
Персонал военно-морской базы Баньюванги на острове Ява совершили совместную молитву по жертвам авиакатастрофы в Индонезии, сообщает Detik.
Читайте также: Военные Индонезии совершили молитву по жертвам авиакатастрофы
Командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто подтвердил, что совместная поисково-спасательная группа продолжит искать второй чёрный ящик вместе с останками погибших и обломками самолета Sriwijaya Air, сообщает Antara.
Подробности в материале: «Операция не завершена»: в Индонезии продолжат искать второй чёрный ящик
Группа по идентификации жертв стихийных бедствий в Индонезии установила личности трех жертв крушения самолета Sriwijaya Air, сообщает CNN Indonesia.
Читайте также: В Индонезии смогли идентифицировать трёх жертв авиакатастрофы
Председатель национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Тьяхджоно заявил, что потребуется от двух до пяти дней, чтобы загрузить и исследовать данные найденного бортового самописца, сообщает CNN Indonesia.
Подробнее в материале: В Индонезии назвали сроки расшифровки найденного чёрного ящика
В сети опубликовано видео чёрного ящика с Boeing 737−524 авиакомпании Sriwijaya Air, который нашли водолазы.
13 января поисковые работы на месте крушения «Боинга» продолжатся.
Джоко Видодо. (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia">
В Индонезии спасатели продолжат поиск жертв и обломков разбившегося самолета Sriwijaya Air в водах Тысячи островов, несмотря на ухудшение погодных условий, сообщает Antara.
Читайте также: В Индонезии продолжат искать обломки Boeing 737−500, несмотря на дождь