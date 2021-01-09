Москва, 9 января, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Заявление эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии ван Керкхове о том, что выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса распространяется быстрее, чем обычный вариант, вызвало реакцию пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 9 января в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Паника

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

»Заткните уже этот ВОЗ!» — обращается Mari K.

Многие пользователи не поверили в заявление представителя ВОЗ. Граждане считают, что цель данный организации заключается в том, чтобы заставить население пребывать в состоянии страха.

«Чтобы и не думали успокаиваться, нужно не давать спуску народу, новый дивный порядок по-другому не насадишь», — написал Денис М.

Некоторые комментаторы отнеслись к данной ситуации более серьёзно. По их видению, Британии не стоило выходить из состава Евросоюза. Теперь, по мнению людей, стране придётся тяжко.

«При такой адской скорости распространения, ещё несколько дней, и вся Британия рухнет под тяжестью вируса! Может, не стоило в Брексит?» — задаётся вопросом Варвара Л.

Нашлись и те, кто призвал подвести итоги и понять, что ВОЗ — организация, которая не спасла планету от пандемии коронавируса, а занимается только лишь тем, что запугивает людей и предлагает самые радикальные, но малоэффективные меры борьбы.

«Объясните, почему нынешнее руководство ВОЗ не подало в отставку в связи со своей некомпетентностью. Для таких целей и существовала эта организация. Не так ли?» — пишет Aleksandr M.

Напомним, 8 января эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила о том, что выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса распространяется быстрее, чем обычный вариант.