Калуга, 9 января, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Главный врач станции скорой медицинской помощи Калуги Виктория Кардаш 8 января скончалась в московской больнице от осложнений, вызванных COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерство здравоохранения Калужской области.

Страница министерства здравоохранения Калужской области в «ВКонтакте» Главный врач станции скорой медицинской помощи Калуги Виктория Кардаш.

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По информации ведомства, руководитель станции скорой медпомощи Виктория Кардаш, одна из первых в регионе столкнулась с новой коронавирусной инфекцией. В конце декабря Виктория Витальевна заболела тяжелой формой COVID-19. Сопутствующие заболевания, которые имелись у женщины, обострились и значительно ухудшили протекание заболевания.

Коллеги Кардаш пишут в социальных сетях, что перед своей болезнью, медик привилась вакциной от коронавируса. В региональном министерстве здравоохранения не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.