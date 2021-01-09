Москва, 9 января, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Российской Федерации из-за холодной зимы вырос спрос на валенки, пуховые платки и шубы. Об этом сегодня, 9 января, сообщает ТАСС со ссылкой на данные одного из онлайн-ретейлеров.

Алексей Колчин ИА REGNUM Валенки

Зима 2020/21 годов выдалась более холодной, чем три предыдущие зимы, когда зимняя погода была не очень характерной для России. В итоге ретейлеры фиксируют рост продаж валенок, галош к ним, пуховых платков, шуб.

Так, в первую неделю 2021 года (с 1 января по 7 января) продажи валенок и галош выросли в 1,6 раза в штуках по сравнению с первой неделей 2020 года, шуб — в 1,8 раза, платков и шалей из пуха и шерсти — более чем в 2 раза.

При этом по динамике продаж в этом году лидируют шубы из искусственного меха.