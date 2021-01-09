Москва, 9 января, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 23 309 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 9 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Александр Куликов ИА REGNUM Дежурная медсестра реанимационного отделения

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Сообщается, что 23 309 новых случая заражения коронавирусом выявлены в 84 субъектах Федерации из 85 (не зарегистрированы случаи в Чукотском автономном округе). В 11,8% случаев нет клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от COVID-19 скончались 470 человек. Полностью выздороветь от коронавирусной инфекции за последние 24 часа смогли 23 680 человек.

Наибольший суточный прирост числа случаев заражения среди всех регионов России наблюдается в Москве — 4900 случаев. В Санкт-Петербурге — 3006 случаев. Далее следуют: Московская область (1184), Нижегородская область (443), Ростовская область (395).