В России за минувшие 24 часа выявлено 23 309 случаев заражения SARS-CoV-2
Москва, 9 января, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 23 309 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 9 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Сообщается, что 23 309 новых случая заражения коронавирусом выявлены в 84 субъектах Федерации из 85 (не зарегистрированы случаи в Чукотском автономном округе). В 11,8% случаев нет клинических проявлений болезни.
Уточняется, что за сутки от COVID-19 скончались 470 человек. Полностью выздороветь от коронавирусной инфекции за последние 24 часа смогли 23 680 человек.
Наибольший суточный прирост числа случаев заражения среди всех регионов России наблюдается в Москве — 4900 случаев. В Санкт-Петербурге — 3006 случаев. Далее следуют: Московская область (1184), Нижегородская область (443), Ростовская область (395).